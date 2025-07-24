Приходи на изысканное культурно-игровое путешествие в атмосфере княжеского особняка XVIII века. В окружении старинных предметов, под звон бокалов с вином поговоришь о настольных и подвижных играх XIII–XV веков, разгадаешь игровые табу, познакомишься с копиями средневековых игровых наборов и, конечно, сыграешь по старинным правилам. Зачем в Средневековье только страдать, если можно… поиграть? Конечно, не везде, не всегда и не всё — многое зависело от эпохи, страны и, конечно, настроения Его Величества. Где-то, как в Кастилии, король Альфонсо X Мудрый сам писал трактаты об играх, а где-то, как у Людовика IX Святого, за партию в кости можно было оказаться в весьма неигровой ситуации. Жить — любили, отдыхать — умели, а развлекаться — тем более! Знаешь ли ты, во что играли и как проводили свободное время в те эпохи? Вот об этом и расскажут — с исторической точностью и хорошей долей иронии. В общем, Средневековье — тот ещё геймплей. В залах раздастся музыка старинных таверн, по бокалам разольётся вино и ты узнаешь о настольных и подвижных играх XIII–XV веков, разгадаешь игровые табу, познакомишься с копиями средневековых игровых наборов и, конечно, сыграешь по старинным правилам. В программе: Почему кости — это почти преступление? Как не попасться в лапы средневекового шулера? Трик-трак: как быть на высоте в самой модной игре эпохи. Детские игры: как сова может залететь в ухо и остаться при этом педагогически полезной. Уличные забавы: чем развлечь гостей, если твой бал отменился. Ведущий лекции: Ершов Петр — руководитель проекта «Старинная игротека», сотрудник историко-культурного центра «Особняк купца Носова». Сбор гостей в каминном зале особняка: 19:00 Начало вечера: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.