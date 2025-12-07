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Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, где ты научишься правильно и красиво играть на шаманских бубнах. Что тебя ждёт: — Большое количество разнообразных шаманских бубнов: ты сможешь попробовать их всех — Научишься многим полезным техникам работы с людьми и с самим собой — Тебя научат основным ритмам и практикам с бубнами Мероприятие проведёт потомственный шаман с 20-летним опытом — Алексей Велес.
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