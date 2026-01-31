Спектакль об отношениях в эпоху дипфейков. Шантаж интимными материалами, фальшивые переписки, дипфейки и детектор лжи, который лжёт. Всё это — элементы иммерсивного спектакля «Идеальный партнёр» от проекта Кибердом, который поставлен при поддержке независимой театральной компании «Синдикат». Ты окажешься внутри истории отношений, полной обмана, манипуляций и взаимного недоверия, и каждое твоё решение может повлиять на исход событий. Главная героиня во время своего выступления видит в зале знакомого мужчину. У них разгорается конфликт, который становится отправной точкой для исследования современных онлайн-знакомств: зал разделят на мужскую и женскую части, чтобы выяснить, как люди на самом деле видят друг друга. Режиссёр постановки — Павел Чукреев, специалист по иммерсивным форматам в России, автор и художественный руководитель иммерсивного театра «Москва 2048», режиссёр (резидент) масштабного иммерсивного проекта AfterHalloween, участник иммерсивной оперы «Пиковая дама» в театре МОД. Выпускник Школы-студии МХАТ (2009, курс К.А. Райкина).