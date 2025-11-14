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Про событие
Отдых в режиме роскошного максимума на вечеринке промо-группы IDEAL. Всю ночь погружайся во флоу бэк-ту-бэков и наслаждайся безукоризненным селекшеном мастодонтов сцены Blanc. Пространство наполнится энергией современных ритмов и многоуровневым световым оформлением. FC / DC. Количество регистраций ограничено. Наличие регистрации или билета не гарантирует вход.
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