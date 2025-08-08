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Kinetika x Hypnotica

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

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Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Kinetika Music в коллаборации с Hypnotica продолжает серию совместных мероприятий. В программе — красота в акцентах на самое интересное, чувственное, изящное и танцевальное. LINE UP: 21:00 Bu.Di 23:00 Monoplay (dj) 00:30 N.O.Y (Tel Aviv) 02:30 Aiwaska 04:00 Pozdnyakov b2b Rocca Резерв столов по указанному номеру телефона. FC / DC Dress code: cocktail/glam/casual chic Наличие билета не гарантирует вход. В случае отказа Face Control — стоимость возвращается в полном объёме.

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