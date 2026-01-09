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HVST New Year Party

Santa Barbara club, Казанская улица, 7Р

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Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

HVST возвращается, чтобы снова рвать стандарты. Это не просто Новый год. Это — перезагрузка системы. Хедлайнеры:: Metox Цинк Уродов Состав ночи — HVST Family & Friends: DoRe ssklonen BLAGOiBLAGO Evil Glock 17 Cheansy CHIBA 58TAKASHI idealflow COLD GRAY Жаркие Go-Go & Twerk Прямо в зале. Прямо в лицо энергии. Прямо в ритм, который не отпустит. DJ: …. Будет громко. Будет грязно. Полная съёмка: — Фото — Видео — Интервью прямо в зале (новый формат — быстро, остро, честно) Расширенная площадка: Больше места. Больше движения. Больше того самого HVST-вибра. Интерактивы: Новые механики. Новый движ. Все секреты раскроют на месте. Тату-мастер: Флэш-тату весь вечер. Оставь след о движении на своей коже. Супер-розыгрыш вечера: Один победитель отправится в огромный коттедж на afterparty — весь состав HVST — хедлайнеры — закрытый движ, куда не покупают билеты HVST — это не событие. Это то, что остаётся в памяти дольше любого праздника.

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