Фолк-группа «Хвоя» представляет свой первый сольный концерт в Москве. Тебя ждет программа, сочетающая в себе аутентичное звучание фольклора и современные музыкальные жанры. Впервые «Хвоя выступит с инструментальным составом, чтобы в полной мере раскрыть всю глубину и энергию своих песен. Ты услышишь как новые, так и давно полюбившиеся композиции в неожиданных аранжировках: от драйвового драм-н-бейса до мощного рока, от нежной поп-музыки до экспериментального дабстепа.