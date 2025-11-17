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Хвоя

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 1200₽ до 2100₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Фолк-группа «Хвоя» представляет свой первый сольный концерт в Москве. Тебя ждет программа, сочетающая в себе аутентичное звучание фольклора и современные музыкальные жанры. Впервые «Хвоя выступит с инструментальным составом, чтобы в полной мере раскрыть всю глубину и энергию своих песен. Ты услышишь как новые, так и давно полюбившиеся композиции в неожиданных аранжировках: от драйвового драм-н-бейса до мощного рока, от нежной поп-музыки до экспериментального дабстепа.

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