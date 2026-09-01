Встреча, для самых хороших мальчиков в девочек (и их хозяев). Все соберутся в тайной локации, чтобы познакомиться с незнакомцами, объединёнными любовью к хвостатым. На встречу позвали ветеринара. Ему можно будет задать вопросы о здоровье и уходе за питомцем, а затем продолжить общение за кофе. Если своего пёсика пока нет, но очень хочется — все равно тебе будут рады. Во-первых, погладишь кучу пушистых, во-вторых, сможешь вдохновиться опытом уже состоявшихся собачников! Виток — офлайн-формат Random Coffee. Пространство уже 8 лет помогает взрослым людям находить новых друзей, единомышленников и близких по духу собеседников. Обычно за одним столом встречается небольшая компания незнакомцев. На этот раз кто-то будет сидеть ещё и под столом.