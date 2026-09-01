ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Хвостатый Виток

Секретная локация, точное место уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Встреча, для самых хороших мальчиков в девочек (и их хозяев). Все соберутся в тайной локации, чтобы познакомиться с незнакомцами, объединёнными любовью к хвостатым. На встречу позвали ветеринара. Ему можно будет задать вопросы о здоровье и уходе за питомцем, а затем продолжить общение за кофе. Если своего пёсика пока нет, но очень хочется — все равно тебе будут рады. Во-первых, погладишь кучу пушистых, во-вторых, сможешь вдохновиться опытом уже состоявшихся собачников! Виток — офлайн-формат Random Coffee. Пространство уже 8 лет помогает взрослым людям находить новых друзей, единомышленников и близких по духу собеседников. Обычно за одним столом встречается небольшая компания незнакомцев. На этот раз кто-то будет сидеть ещё и под столом.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста