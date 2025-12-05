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ХурЬма

Театр города М.
Пречистенский переулок, 20

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 3600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль исследует темы выбора и утраты, моментами напоминая о том, как в современном мире люди бросают как вещи, так и друг друга, не ценя важные связи. Трагическое сновидение о внутренней борьбе персонажей, которые становятся пленниками своих сомнений и выборов. Сюжет пьесы Натальи Слащевой может с первого взгляда показаться тривиальным, вполне комедийным: Саша возвращается домой после небольшого отпуска с новым женихом Егором, преподавателем санскрита. Дома её ждёт мать — разведённая, характерная, поливающая цветочки; влюблённый квартирант, скромный преподаватель геометрии начальных классов, у которого, как выясняется, есть жена и двое детей; и бывший жених-музыкант, который не сдаётся и продолжает сидеть под окнами, напоминая о семи годах совместной жизни. Саша стоит перед выбором между прошлым и будущим, привычным и неизвестным. Спектакль затрагивает философские и эмоциональные аспекты человеческих отношений, заставляя зрителей задуматься о ценности любви и привязанности в современном мире. Кого выберет Саша? Влюблённого квартиранта? Преподавателя санскрита? Или вернётся к первой любви? А может, выберет одиночество? Почти что гоголевская «Женитьба». Но не всё так просто…

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