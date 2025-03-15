Humanika — это сочетание искренности и профессионализма, приобретенных за годы активных творческих поисков, музыкальных экспериментов и работы с топовыми российскими музыкантами. Она честно, красноречиво и образно поёт о важном: о любви, сменяющих друг друга картинах бытия, о течении и водоворотах жизни. Голос Humanika, точно голос волшебной птицы, трогает за сердце, погружает в тонкий узор мира: между строк и очевидных концепций. Лев Трофимов - клавиши Алексей Максимов - бас Александр Кульков - ударные Александр Липенков - гитара Фидель Алехандро - перкуссия