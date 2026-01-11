Что общего у сюрреалистической живописи, дизайнерского кресла и интерьера роскошного отеля? И почему знаменитые художники нередко становились авторами самых необычных предметов повседневной жизни? Это лекция по истории искусства, посвящённая художникам, которые вышли за пределы холста и попробовали себя в роли дизайнеров. Читает Варвара Татарникова — экскурсовод арт-пространства «Куб», музеолог и арт-гид. За её плечами — работа в ММОМА, Новой Третьяковке и Музее русского импрессионизма, а также опыт на ярмарках blazar и Cosmoscow. На лекции познакомишься с творчеством восьми российских и зарубежных художников XIX–XXI веков и узнаешь, как их художественные идеи нашли воплощение в предметном и интерьерном дизайне: 1) Уильям Моррис и Виктор Васнецов — национальные традиции, природа и средневековая эстетика в мебели, текстиле и интерьерах. 2) Сальвадор Дали — сюрреалистические образы, воплощённые в виде необычных кресел и других предметов мебели. 3) Фрэнсис Бэкон — начинал с элегантного интерьерного дизайна, прежде чем пришёл к экспрессивным полотнам. 4) Пьеро Форназетти — стирал границы между искусством и повседневностью, превращая обычные предметы в художественные объекты. 5) Аллен Джонс — превращал мебель в провокацию и вызывал общественные скандалы. 6) Марина Абрамович — её философия перформанса в предметах интерьера. 7) Дэмьен Хёрст — современное искусство в пространстве одного из самых дорогих отелей Лас-Вегаса. Узнаешь, как великие художники меняли не только историю искусства, но и мир привычных вещей.