Тёмный, напряжённый и эмоционально заряженный звук на стыке пост-панка и нойза. Музыка группы работает с темами внутреннего давления, тревоги и человеческой уязвимости, формируя сильный эмоциональный контакт с аудиторией, чувствительной к честной лирике и интенсивному звучанию. Бесплатно, регистрация через бот в тг.