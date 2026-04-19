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Тёмный, напряжённый и эмоционально заряженный звук на стыке пост-панка и нойза. Музыка группы работает с темами внутреннего давления, тревоги и человеческой уязвимости, формируя сильный эмоциональный контакт с аудиторией, чувствительной к честной лирике и интенсивному звучанию. Бесплатно, регистрация через бот в тг.
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