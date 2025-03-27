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Хруcтальная медитация с поющими чашами

Студия «Вершина», Малый Харитоньевский переулок, 9/13с9

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+

Про событие

Мягкое звучание хрустальных поющих чаш охватывает тело, расслабляет и очищает мысли. Это ритуал, где вибрация наполняет тебя светом и энергией, пробуждая внутреннюю силу. Программа: 1. Дыхательная настройка — плавное погружение в практику через осознанное дыхание 2. Медитация с хрустальными чашами — звуковые вибрации для расслабления и гармонизации 3. Звуковая терапия – колокольчики коши, шум дождя и гонг 4. Визуализация — работа с образами 5. Чайная церемония — финальное заземление Ведущая: Алена Кильдюшева — сертифицированный специалист по звуковому исцелению с богатым опытом и глубокими знаниями в области практической психологии и арт-терапии. Ее музыкальное образование свидетельствует о прочной связи с искусством звука, что позволяет Алене использовать его мощь для трансформации и исцеления. Она верит в исцеляющую силу звука, способного восстанавливать внутреннюю гармонию и дарить ресурсы для личностного роста.

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