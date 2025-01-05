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Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню, к старому профессору - другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Оказывается, что эта мирная страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там - вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить Колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии… Двери на киносеанс откроют в 14:30. Начало в 15:00. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.

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