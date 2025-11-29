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Храм Христа Спасителя: понять и полюбить

Гоголевский бульвар

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Завершение:

от 1400₽ до 1550₽
Возраст 12+

Про событие

«Храм-скандал с плохой репутацией», «Слишком пафосный», «Без души, ненамолённый» — так часто говорят о Храме Христа Спасителя. Здесь не будут спорить и убеждать тебя в ином. Ты узнаешь о смыслах, которые были заложены при его создании, о его гибели и возрождении, о его великих святынях и иконах с невероятной судьбой. Ты увидишь внутреннее убранство, созданное лучшими художниками своего времени, и тебе поведают о том: — можно ли найти в Храме упоминание о Париже и частичку Италии — как вышло, что его строили четыре императора и один президент — сохранилось ли в Храме что-то из его уничтоженного предшественника — как здесь оказалась икона из коллекции Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича (очень мистическая история) Ты поднимешься над всеми легендами и предрассудками, которые связаны с Храмом Христа Спасителя — на смотровые террасы, расположенные на высоте птичьего полёта, откуда будешь любоваться роскошной панорамой Москвы с четырёх сторон света. Тебя ждут незабываемые виды и удивительные истории, благодаря которым ты откроешь для себя совсем другой Храм Христа Спасителя. Храм — воин. Храм — мученик. Храм — воплощение памяти и великой благодарности Богу. Ты точно сможешь его понять и полюбить. ВАЖНОЕ: Храм является действующим, поэтому тебе рекомендуется выбрать скромную одежду. Женщинам пригодится платок.

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