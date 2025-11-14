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Вечеринки
Про событие
В эту пятницу объединение HRT вновь покорит клуб DFF своей горячей вечеринкой HOT INSIDE. В лайн-апе тебя ждут устоявшиеся резиденты и приглашаемые артисты: — MAIB — ANGELNOVA + WHOLENEWPEA — BAE — VALENTIN FUFAEV — MAKSIM KUPRE + SEGA MEGA SCUM FC/DC. Оплата на входе: QR-код / наличные.
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