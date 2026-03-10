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Хорошая Компания

Старомонетный переулок, 14с2

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Выставки

Про событие

Персональная выставка Анастасии Рыбаковой. Выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ и резидентка мастерских музея «Гараж» представит серию работ, рассказывающую историю одного свидания. Цветочные работы особенно трогательно резонируют со снежными пейзажами за окном. Режим работы: Пн-вс 10:00 — 20:00

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