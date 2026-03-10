Персональная выставка Анастасии Рыбаковой. Выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ и резидентка мастерских музея «Гараж» представит серию работ, рассказывающую историю одного свидания. Цветочные работы особенно трогательно резонируют со снежными пейзажами за окном. Режим работы: Пн-вс 10:00 — 20:00