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Horizon: Ioyts, Fovla, Динамика

ММКЦ, Ярославское ш., 124, зал gagrin space

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мощно врываемся в День студента прямо на электро-волнах. За пультом: Ioyts – тот, кто заставит твой внутренний мир танцевать в безумном ритме светящейся вечности. Fovla – исполнитель в жанре электронной музыки, ставящий перед собой главной целью - создание уникального звука. Стараясь двигаться в сторону нового, он одним из первых начал смешивать электронику и Phonk, выделяясь из общей массы артистов. Именно таким образом, его трек «44UNIT» набрал свыше 2 600 000 прослушиваний. Динамика – дуэт, с виртуозностью соединяющий британский garage/grime, электро и каплю техно в идеальной гармонии. Вечеринка проводится в рамках проекта Horizon, направленный на поддержку незамеченных музыкальных талантов.

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