Спектакль в жанре автофикшн. «Кто я?» - задает себе вопрос автор и перформер Зара Демидова. Этот разговор - попытка собрать отдельные части в целое, восстановить их ценность и найти опору, этический ориентир. «Кто я?» - в этой постоянно меняющейся реальности. Мы можем обнаружить внутри себя несколько идентичностей: врожденных (место рождения, пол, этнос) и выбранных - профессия, материнство... Спектакль состоит из нескольких монологов – фрагментов с четкой структурой, придуманной режиссером Кариной Бесолти и композитором Фати Бесолти. Разные способы актерского существования соединяются с медитативным видео. Героине есть, что сказать о том, какова жизнь тех, кто тоже выглядит иначе, кто обнаруживает свою идентичность в социальном столкновении. И еще она актриса, возможно, способная сыграть что угодно. Почему мы связываем понятия женщина и мать-одиночка с несчастной жизнью? Почему даже сегодня женщина воспринимается только через призму жизни мужской? Эти разные голоса ты услышишь в спектакле. Это спектакль о собирании своей личности.