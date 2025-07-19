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HOMMFEST VOL I

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Масштабный двухдневный фестиваль хардкора и мошметала пройдёт в Москве, в клубе Eclipse уже этим летом 19 июля Movin Target x Unlife x Ao Shun x The Rite x Combat Shock x Bluntforce x Maze 20 июля Uprising x Led Astray x Attribute x Blame x Lake Of Ice x Shadowboss x Boss Trick Состав будет ещё пополняться, а цена повышаться.

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