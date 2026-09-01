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Homie

Stereo People, Новослободская улица, 16А

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Homie – молодой артист из Минска, который за творческий путь добился большой популярности в Интернете и завоевал сердца сотен тысяч поклонников и поклонниц суперхитами «Безумно можно быть первым», «Давай забудем лето», «Кокаин», «Эгоист» и многими многими другими. На концерте 17 октября Антон представит и исполнит все лучшие хиты.

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