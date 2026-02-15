You can't fight the Homestuck! Но можешь присоединиться к ностальгичной сессии. Обсудишь эпилоги, Homestuck^2, пилотный эпизод. Участники вспомнят старые добрые времена, покажут косплей, поиграют в настолки, обменяются скетчами и посмотрят любимые озвучки комиксов на проекторе. Приноси угощения на свой вкус, бери рога и набирай ванну с фломастерами, одевайся в дурацкие футболки - 1Л1 ПРОСТО ОСТ4В4ЙТ3СЬ СОБОЙ >:] Ивент по записи, поэтому пиши в тг оргу, если придёшь. Мест не так много, поэтому записывайся заранее.