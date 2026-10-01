Главное событие для всех любителей русской тоски, хтони и панельно-блочной архитектуры — пятый акт самой морозной формации перед долгой зимой. Фестиваль Холод объединит на двух сценах 20 постпанк исполнителей из разных городов России и Белоруссии. Весь лайнап ещё не раскрыт, а билеты пока продаются по демократичным ценам. Текущий лайнап: Твин Пикс — Июльские дни — radiotehnika — Радиозавод — Поцелуй отца — Холодный звонок — Серцелев — югославия — Петров и Октябрь — Кремация Бонифация — Чужие окна — Хтонь Панелек — DICTATURA — Sad Elmo — Пост Парк — Стенгазета — Переводчик + секретные гости. Также в программе: — Фотозона, лотерея и розыгрыши; — Мерч групп и фирменный мерч фестиваля и ГЗС; — Тату-корнер от Tiamat Tattoo.