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Холод: фестиваль постпанка

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Главное событие для всех любителей русской тоски, хтони и панельно-блочной архитектуры — пятый акт самой морозной формации перед долгой зимой. Фестиваль Холод объединит на двух сценах 20 постпанк исполнителей из разных городов России и Белоруссии. Весь лайнап ещё не раскрыт, а билеты пока продаются по демократичным ценам. Текущий лайнап: Твин Пикс — Июльские дни — radiotehnika — Радиозавод — Поцелуй отца — Холодный звонок — Серцелев — югославия — Петров и Октябрь — Кремация Бонифация — Чужие окна — Хтонь Панелек — DICTATURA — Sad Elmo — Пост Парк — Стенгазета — Переводчик + секретные гости. Также в программе: — Фотозона, лотерея и розыгрыши; — Мерч групп и фирменный мерч фестиваля и ГЗС; — Тату-корнер от Tiamat Tattoo.

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