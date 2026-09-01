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Hollyflame

Парк фудхолл, проспект Вернадского, 86В

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Вечеринки

Про событие

«Парк фудхолл» празднует день рождения и зовёт тебя на самую громкую вечеринку сентября с участием того самого артиста, чьи «Тону» и «Красками» покорили миллионы сердец. Праздничная программа начнётся в 18:00. Вечер откроет ведущий, который проведёт интерактивы с гостями, викторины и розыгрыши подарков. Затем настроение продолжит создавать диджей, а после на сцену выйдет Hollyflame, чтобы вживую исполнить любимые треки. И это ещё не всё — гостей ждут подарки! В течение вечера участники интерактивов смогут выиграть призы и сертификаты. А до концерта можно будет успеть устроить себе гастротур: в фудхолле больше 50 заведений, где можно пробовать новое, заказывать авторские коктейли и уютно устроиться на веранде. Идеальное комбо: разнообразие блюд, классная музыка и компания друзей. И самое приятное — вход на концерт бесплатный!

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