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Исполнитель и автор из Беларуси, создающий лиричную музыку на стыке попа и хип-хопа. Его треки отличаются искренней подачей, атмосферным звучанием и эмоциональной глубиной. У тебя есть уникальная возможность услышать Hollyflame вживую на большом летнем концерте в Pravda Лето — атмосферном пространстве под открытым небом. Гостей ждёт насыщенное лайв-выступление, любимые хиты и новые треки.
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