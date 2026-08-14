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Hollyflame

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Исполнитель и автор из Беларуси, создающий лиричную музыку на стыке попа и хип-хопа. Его треки отличаются искренней подачей, атмосферным звучанием и эмоциональной глубиной. У тебя есть уникальная возможность услышать Hollyflame вживую на большом летнем концерте в Pravda Лето — атмосферном пространстве под открытым небом. Гостей ждёт насыщенное лайв-выступление, любимые хиты и новые треки.

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