31 октября у тебя есть шанс стать кем угодно — хоть Джеком Воробьём, хоть Девушкой с жемчужной серёжкой. Хэллоуин, где нет границ для фантазии. 31 октября ты отправишься в красивое путешествие. По случаю Хэллоуина вечеринка будет костюмированной: наряжаешься в героинь и героев прошлого (и настоящего тоже!). Здесь нет границ для фантазии — можешь взять образы из музыки, кино, мультфильмов, изобразительного искусства и вообще всё, что душа пожелает. «Девчонки шумят» (Girls Make Noise) — музыкальное комьюнити из Москвы, организующее вечеринки, ВИП-бранчи (весёлые и полезные) и пинг-понг-турниры. Концепция — музыку играют только девчонки, а вход для всех. Гилти-плежа — вечеринка с хитами всех жанров, времён и народов с преимуществом музыки MTV и поп-хитов 90-х, 00-х и 10-х. Это могут быть как люди, так и образы флоры/фауны, предметы/метафоры. Можешь быть Смешариком, Миньоном или Сейлор Мун, Леди Гагой, Мадонной или Дэвидом Боуи, Женщиной-Кошкой, Дейенерис Таргариен или Джеком Воробьём, Моной Лизой, Девушкой с жемчужной серёжкой или картиной Пикассо — всё, что хочешь :) За самые интересные образы будем дарить подарки! Просьба не использовать «классические» хэллоуинские образы с черепами, кровью и т. п. Тут свой странненький Хэллоуин со своей особенной атмосферой позитива и добра. 2-й вариант: постоянная для «Гилти Плежа» стилистика и образы 90-х, 00-х и 10-х годов остаются: лосины, трубы, юбки-ламбады, брюки клёш, банданы, топики, футболки и балахоны с культовыми героями того времени, спортивные костюмы, чокеры, цепи и др. Лайн-ап: 21:00 — 22:00 — Ушанка 22:00 — 23:00 — Натта 23:00 — 00:00 — Настя Сенкевич 00:00 — 02:00 — Кирча 02:00 — 03:00 — Басанова Что тебя ждёт ещё: — эндорфиновая конфетти-машина — глиттер-станция — угощения всем гостям на входе: жвачки Love Is, Turbo, чупа-чупсы, карамельки — подарки тем, кто выполнил дресс-код: футболки и стикеры с Бритни Спирс, Леди Гагой, тамагочи, тетрисы, кубик Рубика, пружинки, чокеры, карабины и брелки-обвесы, сладости нулевых — Skittles, Snickers, Twix, сладкие браслетики и др.