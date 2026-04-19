Яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора. Напористый инструментал, саркастичные тексты и естественная эпатажность артистов образуют незабываемый энергетический взрыв. Группа громко выстрелила дебютным макси-синглом «Перекур» (2023), привлекла внимание знаковых для индустрии СМИ и попала в список лучших релизов года. Клуб «Свобода» — новая московская площадка в двух минутах от метро «Аэропорт». Благодаря мощной звуковой системе напористый инструментал и саркастичные тексты Хохмы зазвучат с той самой энергетикой, за которую группу полюбили тысячи слушателей.