Hobby Talks: Преступные группировки Азии
ул. Новорязанская, д29 стр.3
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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Про событие
Японские якудза и китайские триады давно уже покорили кинематограф благодаря фильмам с Чоу Юнь-Фатом и Такэси Китано — но так ли они могущественны в реальности? Ма Дон Сок легко побивает бандитов на улицах Сеула — но все ли настолько просто в жизни? Татуировки драконов и фениксов на все тело, темные очки, дорогие костюмы и мощные автомобили, восточные единоборства, катаны и мясницкие тесаки вместо огнестрельного оружия, традиционные обряды в храмах и торжественные парады на улицах — что из этого правда, а что киношные штампы? Насколько тесно связаны преступные группировки с властями Японии и Тайваня? Как далеко простирается их влияние? Действует ли китайская мафия в Москве? Конфликтуют ли азиаты с американской мафией? Лектор: Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Человек с феноменальной памятью, и уникальным чувством юмора.
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