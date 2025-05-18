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Hobby Talks: Преступные группировки Азии

Клуб Археология
ул. Новорязанская, д29 стр.3

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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Японские якудза и китайские триады давно уже покорили кинематограф благодаря фильмам с Чоу Юнь-Фатом и Такэси Китано — но так ли они могущественны в реальности? Ма Дон Сок легко побивает бандитов на улицах Сеула — но все ли настолько просто в жизни? Татуировки драконов и фениксов на все тело, темные очки, дорогие костюмы и мощные автомобили, восточные единоборства, катаны и мясницкие тесаки вместо огнестрельного оружия, традиционные обряды в храмах и торжественные парады на улицах — что из этого правда, а что киношные штампы? Насколько тесно связаны преступные группировки с властями Японии и Тайваня? Как далеко простирается их влияние? Действует ли китайская мафия в Москве? Конфликтуют ли азиаты с американской мафией? Лектор: Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Человек с феноменальной памятью, и уникальным чувством юмора.

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