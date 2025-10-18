Фестиваль гастрономии, музыки и пивной культуры. «Депо.Москва» превратится в центр притяжения для всех ценителей пивной культуры. Кульминацией программы станут живые выступления хедлайнеров — групп «Градусы» и «Банд’Эрос». «Хмелеград» будет разбит на 6 кварталов, каждый из которых символизирует тот или иной бренд компании и выполнен в соответствующей аутентичной эстетике. В квартале безалкогольного светлого лагера El Capulco 0.0 можно будет почувствовать себя в солнечной Мексике, попробовать свои силы на баланс борде и сделать яркое аэротату на память. Локация одного из самых узнаваемых российских брендов, «Старого Мельника из Бочонка Безалкогольного», будет выполнена в стиле русской бани и включать забавные активности, а в зоне безалкогольной Essa 0.0 будет проходить нереальная вечеринка с танцевальным баттлом. Отдельная бренд-зона будет посвящена популярным европейским брендам и бельгийским сортам, включая Abbe, Hoegaarden, Spaten и Franziskaner. Компания уделяет особое внимание развитию ответственного потребления алкоголя, поэтому в рамках фестиваля будут предусмотрены обучающие информационные материалы с принципами ответственного потребления пива и активности с розыгрышем безалкогольных фруктовых новинок Essa 0.0. Также в качестве безалкогольной продукции будут представлены легендарный лимонад «Натахтари», освежающий холодный чай Zeno и энергетик VOLT Energу.