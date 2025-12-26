Благотворительный фем-панк-гиг с убойным лайнапом. Все вырученные средства пойдут в помощь бездомным собакам — подопечным «Тявкающего клана». Пёселям тоже надо колбаски и фейерверков, поэтому возможность послемиться под ярких представителей жанра мск сцены и тем самым помочь братьям нашим меньшим — звучит как благодать. Лайнап: Убийцы Crystal — андеграундный рай. Позоры — панк-легенда. Укус женщины — Дэнс Дэнс Дэнс панк. Flowers terror — фем-панк. Ожидается подорожание билетов.