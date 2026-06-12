Хлеб как источник любви: киноужин с дегустацией
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
от 5000₽ до 9500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Если смешать хлеб, а ещё взбитое масло, харизматичных людей и необычное кино, получится этот вечер. В программе: – дегустация хлебушка от пекарни «Батон» с домашним взбитым маслом – тёплая беседа с Ольгой Добычиной, которая, между всего прочего, является международным хлебным сомелье – совместная готовка горячих турецких бубликов – полноценный ужин под фильм с перчинкой «Залечь на дно в Гвинфиде» (2007) В меню: — на горячее: говядина по-бургундски в красном вине — сливочный птитим с пармезаном — на десерт: клубничный домашний тирамису на домашней бриоши — из напитков: приветственный бокал вина или просекко, домашний летний чай
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