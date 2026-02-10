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Про событие
Крупнейшая в России выставка японской культуры, которая традиционно объединяет на одной площадке аниме, мангу и косплей, музыку, моду, боевые искусства и кухню Страны восходящего солнца. — Звёзды манги и аниме Одной из главных гостей фестиваля станет Юмико Игараси — знаменитая японская художница и мангака, автор визуального образа манги «Кэнди-Кэнди». Характерный стиль Игараси, сочетающий эстетику каваии с винтажной романтикой, стал одним из символов сёдзё-манги 1970-х годов и оказал заметное влияние на последующие поколения художников. Помимо «Кэнди-Кэнди», Игараси создала множество работ в жанре сёдзё и участвовала в манга-адаптации «Анны Карениной». За вклад в развитие жанра художница получила титул «Королева сёдзё» на Manga Barcelona — одном из крупнейших европейских мероприятий, посвящённых манге и аниме. Юмико Игараси проведёт автограф-сессии, а также ответит на вопросы фанатов. — Музыкальным хэдлайнером фестиваля станет проект sajou no hana, известный поклонникам аниме по всему миру: музыканты участвовали в создании опенингов для сериалов «Моб Психо 100», «Невероятные приключения ДжоДжо» и «Исюра». В центре звучания sajou no hana — выразительный вокал певицы sana, эмоциональная лирика и сочетание поп-музыки, рока и электроники. sana станет участницей программы всех трёх дней фестиваля. Посетителей ждут сольные концерты, автограф-сессии и общение с певицей. — Косплей и японские субкультуры Отдельная часть программы будет посвящена косплею и японским молодёжным субкультурам. Главным событием станет Hinode Cosplay Competition, победитель которого получит возможность отправиться в Японию и войти в состав жюри отборочного тура World Cosplay Summit Japan. Оценивать конкурсные выступления будет японский косплеер Fran, представитель комитета World Cosplay Summit и судья международных конкурсов, вместе с российскими косплеерами. Для тех, кто хочет представить свой образ зрителям, но не планирует участвовать в конкурсе, на фестивале пройдут внеконкурсные дефиле. Отдельное направление программы планируется посвятить японской уличной моде и субкультурам. Заявки на участие в конкурсных и внеконкурсных номинациях принимаются до 25 августа. — Выступления гейш и традиционное искусство Традиционную часть программы представит японский коллектив гейш «Мионоя». Его участницы занимаются сохранением и популяризацией японской культуры, представляя искусство гейш и японский сценический танец нихон-буё в Японии и за рубежом. При этом «Мионоя» не ограничивается классическим репертуаром: коллектив создает современные интерпретации традиционного искусства, миксуя нихон-буё с музыкой из аниме. На фестивале гейши Тиаки и Минами вместе с основательницей коллектива Ории представят варианты исполнения нихон-буё, познакомят гостей с традиционными играми гейш «о-дзасики асоби», расскажут об особенностях своей культуры и проведут фотосессии с посетителями. Выступления «Мионоя» пройдут во все три дня фестиваля. Ещё одним гостем традиционной программы станет японский каллиграф и художник тушью Hiroka. В своих работах он обращается к эстетике ваби-саби, сочетая мягкие переходы оттенков туши, белизну холста и динамичную каллиграфию. В программе Hiroka — перформансы живой живописи и мастер-классы, а также необычная демонстрация соединения японской классической традиции с искусством боди-арта. — Япония от самурайских традиций до видеоигр Помимо встреч с гостями, посетителей ждут показательные выступления по боевым искусствам, лекции и дискуссии, мастер-классы, традиционные японские игры, презентации и показы, новинки видеоигр, тематический маркет, японская кухня и фуд-шоу. За три дня фестиваль покажет Японию во всем многообразии — от многовековых традиций, искусства и ремесел до аниме, видеоигр, музыки, моды и других явлений современной поп-культуры. Вопросы гостям можно заранее оставить в официальном сообществе выставки во «ВКонтакте»: https://vk.com/hinodefest
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