Хэллоуин в стиле бродячего цирка
Малая Семёновская улица, 5с10
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1700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Если ты забыл, что может быть лучше шквалистого рок-метал-хардкор концерта, то это напоминание о хардкор-хеллоуине в стиле бродячего цирка: сильно весело и даже немного жутко. На сцене жужжат гитары, а в зале — тематические развлечения и костюмированная вечеринка. Концептуальный праздник дня всех мёртвых от фузза и дружбы. Коллективы: SCUMBACK PARTYBREAKER PAPA'S PIPE
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