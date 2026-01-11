Если ты забыл, что может быть лучше шквалистого рок-метал-хардкор концерта, то это напоминание о хардкор-хеллоуине в стиле бродячего цирка: сильно весело и даже немного жутко. На сцене жужжат гитары, а в зале — тематические развлечения и костюмированная вечеринка. Концептуальный праздник дня всех мёртвых от фузза и дружбы. Коллективы: SCUMBACK PARTYBREAKER PAPA'S PIPE