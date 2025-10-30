Боишься темноты? Вечеринка Хеллоуин Пати станет твоим кошмаром… в лучшем смысле этого слова. Друзья-смертные и не очень! Пришло время стряхнуть пыль с котла и наточить клыки. В этом году Хеллоуин отмечают не просто так, а с особым форматом — Хеллоуин Пати. Готовься к вечеру, где будет жутко весело. Приготовили для тебя не просто игру, а настоящее испытание на прочность: Вопли ужаса: от леденящих душу вопросов. Мурашки по коже: в раундах про монстров, фильмы ужасов и городские легенды. Смех сквозь страх: ведущие знают, как пощекотать нервы с улыбкой. Призы для самых отважных: (или для самых хитрых призраков).