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Хэллоуин Пати

Бар «1929»
Славянская пл., 2/5/4, стр. 3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Боишься темноты? Вечеринка Хеллоуин Пати станет твоим кошмаром… в лучшем смысле этого слова. Друзья-смертные и не очень! Пришло время стряхнуть пыль с котла и наточить клыки. В этом году Хеллоуин отмечают не просто так, а с особым форматом — Хеллоуин Пати. Готовься к вечеру, где будет жутко весело. Приготовили для тебя не просто игру, а настоящее испытание на прочность: Вопли ужаса: от леденящих душу вопросов. Мурашки по коже: в раундах про монстров, фильмы ужасов и городские легенды. Смех сквозь страх: ведущие знают, как пощекотать нервы с улыбкой. Призы для самых отважных: (или для самых хитрых призраков).

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