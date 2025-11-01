Возлюбленные чада ночи и приспешники воющих в унисон соберутся 1 ноября выпускать бесов (танцевать Джерси) и голосить на Хэллоуин Хор(ор) хоре. Петь уметь не нужно, пусть диссонанс будет слаще, чем крик заблудшей души. В Депо.Москва совершится ежегодное помутнение. Ты не будешь пугать окружающих. Ты заставишь их заслушаться. От тебя требуется: — Переслушать саундтреки к Уэнздей, Вунш Пунш и Зачарованным. Песни из Гарри Поттера и Сумерек, надеются организаторы, и так на подкорке. Все эти треки замешают в мэшап и разучат его как заклинание. Слова выдадут вместе с браслетами на входе. — Готовность облачиться в подобающий случаю мрак (от пижамы с тыквами до Тотал Блэк наряда мрачного москвича). — Явись, дабы сотворить самый жуткий и прекрасный хор(ор) на свете. Твои связки уже дрожат от предвкушения? Это хороший знак. Хоровые антистресс классы Hot Horist — это что-то среднее между пением у костра и воображаемым мюзиклом, который разыгрывается в голове, когда ты очень рад. Для участия в занятиях не нужно уметь петь, ведь хором участники всегда звучат отлично. Участникам раздадут тексты, они разделятся на 2 группы и начнут учить хоровой мэшап из отрывков песен как стихи: хормейстеры показывают отрывок — ты с другими людьми повторяешь хором. В финале — настоящая хоровая магия, которую заснимут.