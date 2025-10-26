Посети со своим четвероногим другом самый ужасно интересный праздник осени — костюмированную вечеринку «Страшно красивый карнавал». Твой питомец станет главной звездой мероприятия. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая подарит массу положительных эмоций: — дог-маркет с полезными товарами для четвероногих друзей; — аквагрим для гостей, который преобразит твой образ; — конкурсы и соревнования для хвостиков и их хозяев; — лекции и активности от экспертов; — приятные подарки и сюрпризы для всех участников; — конкурс«Трюкодог» — покажи, на что способен твой питомец; — модный показ. Соревнуйся за звание самого стильного дуэта! Приходи в костюмах, готовь трюки и заряжайся праздничным настроением. Принять участие в Frisky Dog Day можно с собаками любой породы. Однако обращаем внимание, что собакам обязательно иметь амуницию.