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Heartbreakers: Всё Идёт к Краю

Бар «Край», Николоямская улица, 62

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Heartbreakers — для тех, кто не останется безликим зрителем, а станет соучастником перформанса. Первый зал. Progressive Heartbeat Здесь правит математика чувств. ТАЛИ МУСС - главный аргумент. Его рецепт восточная легкость и высокая энергия ритмов. Второй зал. LOCAL HEROES Indie Dance & Tech House Лаборатория немедленных реакций. Исключительный состав. Их багаж - тысячи часов у пульта. Это сеанс звуковой терапии грувом, от которого не оправиться. Talli Muss F.A.R Pelengator Vladis Cue Osa777 DEZZOUT d-mice Second sine Andres Msk SmirnovaNA MUJO Вход по билетам. FC/DC: уверенная элегантность. Если твоя красота разобьёт чьё-то сердце, то это нормально.

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