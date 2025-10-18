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Harmony

Дизайн завод Flacon, Большая Новодмитровская улица, 36с2, подъезд 5

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры
Спектакли
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Женский фестиваль, где тебя ждёт 3 этажа впечатлений. Хедлайнер — мастер класс по хору от Hot Horist. Что тебя ждёт: — Лекторий в течение всего дня с 10 топ спикерами по женской реализации — Иммерсивная выставка о женских архетипах — Маркет с уникальными подарками и вещицами — Две площадки с мастер-классами — Игровые практики — Evening DJ-set Ты сама выбираешь свой маршрут. Кто-то идёт на лекции, кто-то гуляет по выставке, кто-то зависает на маркете — всё зависит от тебя.

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