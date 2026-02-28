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В последний день зимы анабиоз прервётся предельно жёсткой электроникой в стилях hardstyle, gabba и jumpstyle с едким привкусом trashwave, бпм 160+ ударов и вайбом тотального хаоса в лице артистов: ксюня выхлоп zeromandia Asphodela kobaltsixk YUNOX obsessive!dreams matvey €€€€ RAT EATER CAUSTIC k3mp3r NBES
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