Последний уикенд лета должен закончиться громко. Команда Northern Sound приглашает всех поклонников хардкор-культуры в Урбан Двор на фестиваль Хардкор со звёздами (Hardcore all stars), который соберёт лучших представителей отечественной хард-сцены на двух танцполах под открытым небом. Главный танцпол: Виктор Строгонов, Bloodfire, Guyver x Revolxist, Hardfreak, S.I.D.R., Ultarior, Hosted by MC B-Kicker. 2 зона: Rancor Spike, Kibo, Usamov, MJMX & Edge, A-Bomb, Lethal Beat, Crispy Noise & Одолжи Юность, Psychoweapon.