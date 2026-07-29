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Хардкор фест

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2700₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Последний уикенд лета должен закончиться громко. Команда Northern Sound приглашает всех поклонников хардкор-культуры в Урбан Двор на фестиваль Хардкор со звёздами (Hardcore all stars), который соберёт лучших представителей отечественной хард-сцены на двух танцполах под открытым небом. Главный танцпол: Виктор Строгонов, Bloodfire, Guyver x Revolxist, Hardfreak, S.I.D.R., Ultarior, Hosted by MC B-Kicker. 2 зона: Rancor Spike, Kibo, Usamov, MJMX & Edge, A-Bomb, Lethal Beat, Crispy Noise & Одолжи Юность, Psychoweapon.

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