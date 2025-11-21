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Топы отечественного хардкора соберутся вместе, чтобы раздать мощного олдового звука. Line up: Ultarior Guyver The Pit Usamov Keener Rex Rawhead Snaily Rancor Spike Meruem Hellga Raf Световое шоу и дополнительная подсветка дополнит атмосферу мрака андеграунда.
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