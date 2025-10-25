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Вторая часть московского хардбас-безумия. Энергия и атмосфера пампового баса, которую артисты пронесут через свою музыку и ночь безудержного pumping-рейва. За отвал башки отвечает хардбас-эшелон двух столиц: XS project Hard Bass School Sonic Mine Одолжи Юность Kuzminky Luxury Village Lzt Hardstyler Несолнце Acid Trip
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