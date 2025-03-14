ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Happy End: club show by Zina Bless

Хеппи Энд
Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

14 марта в Happy End состоится Club Show хип-хоп и р’н’б певицы Zina Bless, которая выступит вместе с танцорами и устроит настоящий огонь эмоций и чувств. В программе — популярные треки и релизы новых песен. Дресс-код свободный, главное — выбрать лук, в котором будет комфортно двигаться и отдаваться танцу. Выступление плавно перетечет в вечеринку до самой ночи. Бар Happy End с розовым неоном, авторскими коктейлями и танцами как способом самовыражения идеально отражает настроение творчества Zina Bless. Каждый ее трек — это слияние проникновенных текстов и чувственной музыки, которую артистка пишет сама. Певица является финалисткой «Новой Фабрики Звёзд» и «Евровидения 2019», а также голосом главной героини анимационного мультфильма «Моаны» от The Walt Disney Company.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста