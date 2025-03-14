14 марта в Happy End состоится Club Show хип-хоп и р’н’б певицы Zina Bless, которая выступит вместе с танцорами и устроит настоящий огонь эмоций и чувств. В программе — популярные треки и релизы новых песен. Дресс-код свободный, главное — выбрать лук, в котором будет комфортно двигаться и отдаваться танцу. Выступление плавно перетечет в вечеринку до самой ночи. Бар Happy End с розовым неоном, авторскими коктейлями и танцами как способом самовыражения идеально отражает настроение творчества Zina Bless. Каждый ее трек — это слияние проникновенных текстов и чувственной музыки, которую артистка пишет сама. Певица является финалисткой «Новой Фабрики Звёзд» и «Евровидения 2019», а также голосом главной героини анимационного мультфильма «Моаны» от The Walt Disney Company.