Нескончаемая и доступная любому карману выставка резидентов ГЗС. На сей раз приуроченную к 11-летию базового клуба. Поздравляют жирными разножарновыми сетами: Tartara rusa — авангард неофолк, EEEda — гранж-поэзия, керамик — эмо-панк, Одэнс — инди-рок. Смена, зал Аналог, вход любая сумма от 1р.