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ГЗС лейбл: шоукейс на др Смены

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Нескончаемая и доступная любому карману выставка резидентов ГЗС. На сей раз приуроченную к 11-летию базового клуба. Поздравляют жирными разножарновыми сетами: Tartara rusa — авангард неофолк, EEEda — гранж-поэзия, керамик — эмо-панк, Одэнс — инди-рок. Смена, зал Аналог, вход любая сумма от 1р.

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