Участники — доблестные гвардейцы на службе короля Теодориха Восьмого. Вчера вечером к ним обратилась фрейлина королевы Маргарет, с заданием от её Величества. Они должны немедленно отправиться в путешествие и перехватить по пути гонца Архиепископа Эрмандо, имеющего при себе сведения, порочащие королеву. Торопись, ведь на кону честь королевской семьи! Уровни персонажей: 4 (подойдет для новичков). Персонажей нужно создать заранее, согласовав их с мастером. Правила создания: покупка характеристик (point buy) 27 очков, средние хиты за уровень, стартовое снаряжение от класса и предыстории. Записаться на игру можно в специальной теме в вк.