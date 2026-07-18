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Гвардейцы короля

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Участники — доблестные гвардейцы на службе короля Теодориха Восьмого. Вчера вечером к ним обратилась фрейлина королевы Маргарет, с заданием от её Величества. Они должны немедленно отправиться в путешествие и перехватить по пути гонца Архиепископа Эрмандо, имеющего при себе сведения, порочащие королеву. Торопись, ведь на кону честь королевской семьи! Уровни персонажей: 4 (подойдет для новичков). Персонажей нужно создать заранее, согласовав их с мастером. Правила создания: покупка характеристик (point buy) 27 очков, средние хиты за уровень, стартовое снаряжение от класса и предыстории. Записаться на игру можно в специальной теме в вк.

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