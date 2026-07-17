Арт-дегустация, на которой ты погрузишься в чарующий мир венского модерна, где царят красота, страсть и золото. Густав Климт — художник, чья жизнь была так же ярка и противоречива, как и его полотна. Он говорил, что страсть к женщине — его единственная вредная привычка, но именно она вдохновила его на создание шедевра, ставшего символом вечной любви — «Поцелуй». Что тебя ждёт: — Ты узнаешь всё самое главное о жизни и творчестве одного из самых ярких представителей венского модерна — Густава Климта. — Услышишь историю создания его самых известных работ: портреты Адели Блох-Бауэр, «Поцелуй», «Юдифь и голова Олоферна», «Три возраста женщины» и др. — В конце встречи получишь полезный список фильмов и книг для полного погружения в тему. Лекторы: Наталья Лавренова — искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор телеграм-канала «Искусству быть!».