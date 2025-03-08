Евгенич поздравляет всех императриц с праздником! Настоящий киносалон с лучшими мелодрамами, подарки и конкурсы, мужчина с саксофоном, кавер-группа, дискотека и весь бар ждёт тебя в гости, королева! Программа: Музыканты и дискотека до 03:00 Утреннее караоке с 03:00 до 05:00