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Гуляй, императрица!

Евгенич
ул. Арбат, 6/2

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Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Евгенич поздравляет всех императриц с праздником! Настоящий киносалон с лучшими мелодрамами, подарки и конкурсы, мужчина с саксофоном, кавер-группа, дискотека и весь бар ждёт тебя в гости, королева! Программа: Музыканты и дискотека до 03:00 Утреннее караоке с 03:00 до 05:00

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