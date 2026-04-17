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Грязь 5.0

Бар Столярка, Малая Семёновская улица, 5с3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1100₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Продолжение серии фестиваля шумного и тяжелого звука. Фестиваль грязного звука в этот раз делает уклон в гранж, а так же приглашает в московский культовый бар гостей из Тулы. Заруба ожидается знатная, подтягивайся в указанные дату и место, чтобы люто тусануть под мощное музлище от крутейших команд: АутопсиЯ (Тула) | THE DEPRESSOUNDS (Москва) | XYRCE (Москва) Ожидается подорожание билетов.

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