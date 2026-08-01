Эксклюзивный концерт под открытым небом, где тебя ждут атмосферный живой звук и фирменная энергетика группы. «Грязь» — белорусская альтернативная хип-хоп-группа из Могилёва, основанная в 2011 году. За годы существования они выпустили несколько полноформатных альбомов, включая диптих «По дороге в психбольницу (Часть 1)» (2023) и «По дороге в психбольницу (Часть 2)» (2024), а также множество EP и синглов. 22 мая 2026 года вышел новый сингл группы «Прошу» , который, вероятно, прозвучит на концерте вместе с другими треками. Концерт пройдёт на открытой площадке «Pravda Лето». Уютная атмосфера летнего дворика и эталонная звуковая система позволяет в полной мере оценить всю мощь и эмоциональную глубину исполнения «Грязи». Обратите внимание: мероприятие имеет возрастное ограничение. Для входа необходимо предъявить оригинал паспорта. Электронные версии и копии не принимаются. При отсутствии документа во входе может быть отказано.