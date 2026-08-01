ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Грязь

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Эксклюзивный концерт под открытым небом, где тебя ждут атмосферный живой звук и фирменная энергетика группы. «Грязь» — белорусская альтернативная хип-хоп-группа из Могилёва, основанная в 2011 году. За годы существования они выпустили несколько полноформатных альбомов, включая диптих «По дороге в психбольницу (Часть 1)» (2023) и «По дороге в психбольницу (Часть 2)» (2024), а также множество EP и синглов. 22 мая 2026 года вышел новый сингл группы «Прошу» , который, вероятно, прозвучит на концерте вместе с другими треками. Концерт пройдёт на открытой площадке «Pravda Лето». Уютная атмосфера летнего дворика и эталонная звуковая система позволяет в полной мере оценить всю мощь и эмоциональную глубину исполнения «Грязи». Обратите внимание: мероприятие имеет возрастное ограничение. Для входа необходимо предъявить оригинал паспорта. Электронные версии и копии не принимаются. При отсутствии документа во входе может быть отказано.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста