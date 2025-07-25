Это летнее музыкальное событие, которое нацелено на возрождение и популяризацию гранжа как жанра. Открывая свои двери для музыкантов, групп и любителей данного стиля, фестиваль становится площадкой для творчества и обмена идеями. Основная цель фестиваля — создать сообщество, которое объединяет поклонников и исполнителей, вдохновленных духом гранжа! Для тебя выступят: Violetta Sokolova, yuuuchi, baadee, xtwze, nexizes, тенденция, морали нет, JOLLYMATE, VIRGIN 4EVER, травмы, hwsnd, Hoder Slade, +secret guest