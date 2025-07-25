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Grunge Club Fest

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это летнее музыкальное событие, которое нацелено на возрождение и популяризацию гранжа как жанра. Открывая свои двери для музыкантов, групп и любителей данного стиля, фестиваль становится площадкой для творчества и обмена идеями. Основная цель фестиваля — создать сообщество, которое объединяет поклонников и исполнителей, вдохновленных духом гранжа! Для тебя выступят: Violetta Sokolova, yuuuchi, baadee, xtwze, nexizes, тенденция, морали нет, JOLLYMATE, VIRGIN 4EVER, травмы, hwsnd, Hoder Slade, +secret guest

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